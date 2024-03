Ai piedi del gigante: alla scoperta della diga e dei suoi cunicoli

Domani dalle 10,30 alle 12 visita ‘Ai piedi del gigante: la diga di Ridracoli dal basso’, ai cunicoli e alla strumentazione. Sarà l’occasione per vedere come la diga è fatta dentro, quali sono i sistemi di controllo e capire cos’è un pendolo rovescio o uno stramazzo triangolare. Una visita esclusiva possibile solo se accompagnati da un esperto. Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti. Tariffa unica 12 euro a persona comprensiva già del biglietto di ingresso alla diga e a Idro ecomuseo. Ritrovo presso la biglietteria della diga 15 minuti prima dell’orario della visita. Dalla biglietteria al luogo

della visita, lo spostamento è con i proprio mezzi. Info e prenotazioni: 0543.917912