Ai Portici adesso ci sono pure le erbacce alte

Una bruttissima immagine, caro Livio: una cosa è un campo o un prato incolto, un’altra un terreno con erbacce alte ben oltre un metro come sono in quell’area. Del resto con le enormi piogge di quest’anno l’erba non può che crescere rigogliosa e servirebbe un servizio maggiore di manutenzione da parte di chi è competente zona per zona. In questo caso, parlando appunto dell’area in cui è previsto in effetti il progetto della Casa della Salute, c’è da supporre che tocchi all’Ausl Romagna. Vedremo se è così oppure no, ma sta di fatto che è chiara la necessità di intervenire: i già fin troppo bistratatti Portici meritano attenzione se non si vuole ricadere nei guai passati. Lo stesso Comune, del resto, in questi ultimi anni ha organizzato eventi nella ’piazza’ della ciminiera, con street food, musica e mercatini dei privati. Se poi però non si curano il verde e l’arredo urbano a poco conta fare sforzi. Ciò che è davvero importante, però, a parte uno sfalcio d’erba che si fa in mezza giornata, è che finalmente si arrivi al cantiere per la realizzazione della Casa della Salute, una struttura ancor più importante per il quartiere dopo il mancato avvio dei lavori di ristrutturazione alla cosidetta ex palazzina del Consorzio Acque: quando la struttura sanitaria, peraltro necessaria alla città, sarà in funzione, l’intera zona ne avrà beneficio.