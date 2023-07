Ai ragazzi dico: il voto serve ma non è tutto

di Lorella Zauli*

Nessuna lode, all’Istituto Professionale ‘Ruffilli’ di Forlì, ma ben 9 ‘centisti’ e tanta soddisfazione per un esame che, per certi aspetti, rappresenta un rito di passaggio all’età adulta e dischiude a un futuro di cittadinanza attiva. Molti studenti inizieranno a lavorare a breve, qualcuno ha già trovato un’occupazione, altri si sono iscritti all’Università. Uno dei ‘100’ è stato ‘conquistato’ da una studentessa lavoratrice del corso serale: risultato ancora più significativo, poiché chi frequenta i corsi serali studia e lavora contemporaneamente e la soddisfazione del risultato acquista un sapore ancora più dolce e gratificante. Quattro sono gli indirizzi che hanno visto diplomarsi in tutto 98 fra studenti e studentesse: grafico, commerciale, sanitario e odontotecnico (fra un paio d’anni si aggiungeranno alla famiglia anche i primi diplomati dell’indirizzo agrario). Al di là del voto, che è importante ma non deve essere totalizzante, a tutti i diplomati l’augurio di trovare il proprio posto nella vita e quel buon lavoro che descrive Howard Gardner, secondo il quale un lavoro è buono quando: è qualitativamente pregevole, ossia altamente disciplinato; è responsabile, tiene cioè conto delle possibili implicazioni per la comunità; fa stare bene, è cioè interessante e ricco di significato e anche in situazioni sfavorevoli può essere garanzia di sostentamento.

* preside

