Ai saluti il cantante a Castrocaro. Jovanotti, tutto pronto per il tour

Una visita particolare per Jovanotti, da settimane impegnato a Castrocaro, al Padiglione delle Feste delle Terme, assieme alla sua band per preparare il grande tour PalaJova 2025, al via il 4 marzo da Pesaro. Sabato mattina l’artista ha ricevuto il neo assessore regionale alla cultura Gessica Allegni e il sindaco della città termale Francesco Billi, accompagnati dalla padrona di casa Lucia Magnani, amministratore delegato di LongLife Formula, società che dalla scorsa settimana detiene l’intero pacchetto azionario del grande compendio. Un incontro all’insegna della cordialità, come sottolineato dai due rappresentanti istituzionali.

"Accogliamo con piacere un’icona della musica italiana, un artista che ho seguito e ammirato fin dagli esordi e che nella sua strepitosa carriera ha contribuito anche al prestigio musicale del nostro territorio – ha dichiarato Allegni –. Le nostre eccellenze sono un punto di riferimento ideale anche per il lavoro quotidiano di personaggi di grande rilevanza artistica, come Jovanotti, e tutto ciò ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare a impegnarci in collaborazione con tutte le realtà coinvolte ai massimi livelli del settore".

Entusiasta anche la fascia tricolore, sindaco della città della musica. "Ringrazio Jovanotti per aver scelto Castrocaro per i preparativi del suo tour – le parole di Billi –. Siamo un Comune vocato e predisposto alla musica, per cui la sua prestigiosa presenza ci onora e ci gratifica".

Proprio ieri con la riunione definitiva per mettere a punto la scenografia e la produzione del tour, si è conclusa la lunga maratona di prove in terra castrocarese. Un’avventura consumata in quella che il Lorenzo nazionale ha definito a più riprese "la sala prove più bella del mondo". Parlando del monumentale edificio art Dèco, il cantante ha sottolineato come "nemmeno i Rolling Stones e gli U2" abbiano mai avuto a disposizione un simile, meraviglioso, ambiente per provare. Prima di partire, Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, si è rilassato immergendosi nelle acque termali dalla riconosciute proprietà benefiche e preventive.

Salutata la band, ieri la Lucia Magnani Health Clinic ha accolto Barbara D’Urso, habitué della struttura castrocarese.

Francesca Miccoli