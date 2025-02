Ai ‘Sozofili’ weekend con dialetto e teatro di figura

Due spettacoli in questo weekend al Teatro dei Sozofili di Modigliana. Torna la rassegna E Nostar Dialet a Teatar col secondo dei tre appuntamenti di teatro dialettale. Stavolta tocca al gruppo La Broza di Cesena, che mette in scena domani alle 21 ‘Al fèri’, una commedia brillante in tre atti, tratta da Vacanze forzate di Antonella Zucchini. Appunto le ferie, spesso tanto attese, che possono anche diventare un incubo, quando due famiglie sono costrette a trascorrerle insieme.

Domenica poi alle 17 nell’ambito di Sciroppo di Teatro, progetto di welfare culturale per bambini/e dai 5 anni e genitori promosso dalla Fondazione Ater, ecco lo spettacolo di teatro di figura ‘Cracrà Punk’, produzione Fontemaggiore. La cicogna Tiresia, re Punch III, la regina Giuditta e Ada la signora Morte guidano Bebè, un ragazzo appassionato di musica punk, alla ricerca della sua famiglia. Caduto dal cielo per una svista della cicogna, un neonato si trova davanti alla porta di Ada, la signora Morte. Sulle prime prova ad ignorarlo e resiste alle tenerezze, ma poi si abbandona a un desiderio impossibile: diventare mamma. Testo e regia di Gigio Brunello, con Marco Lucci (burattini e scene), costumi di Mauro Mesina e Ki Hyoung Hui. (info e prenotazioni tel. 348.1544901 anche whatsapp; prevendita online www.vivaticket.com/.../teatro-di-modigliana/22045050 e mail teatrosozofili@ater.emr.it). Giancarlo Aulizio