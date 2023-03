Aics, assalto al Parco urbano Oltre 1.300 alunni di corsa

È stato l’Istituto ‘Benedetto Croce’ a vincere l’edizione 2023 di Corritalia, la maxi podistica per alunni organizzata da Aics di Forlì-Cesena, che ha portato oltre 1.300 partecipanti al Parco urbano. Provenienti da 4 differenti Istituti secondari di primo grado della città, i giovani atleti per l’intera mattinata hanno preso parte, divisi per classi, a gare podistiche non competitive e quindi alla tradizionale camminata veloce che ha visto i ragazzi a fianco di genitori e insegnanti.

In palio, oltre alle medaglie celebrative per i primi tre classificati di ogni corsa, c’erano come di consueto – per le scuole – buoni spesa per l’acquisto di materiale sportivo: ad aggiudicarseli sono stati, in ordine per numero di alunni e accompagnatori partecipanti, appunto l’Istituto Comprensivo 6 ‘Benedetto Croce’ che con 428 partecipanti ha ricevuto un buono del valore di 300 euro; quindi l’IC2 ‘Palmezzano’, che ha ottenuto un buono da 200 euro; a seguire l’IC7 ‘Pietro Zangheri’ e l’IC1 ‘Caterina Sforza’, che hanno ricevuto buoni da 100 euro ognuna.

I premi sono stati consegnati da Paola Casara (assessore ai Servizi educativi e Politiche giovanili del Comune di Forlì) e da Catia Gambadori (presidente Aics Forlì-Cesena) assieme a Viviana Neri (presidente Aics Emilia-Romagna), ma anche da Bruno Molea (presidente nazionale Aics) e Marcello Rosetti (presidente cooperativa Il Parco).

u. b.