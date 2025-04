Aics, Corritalia da record. La carica dei 1.200 al Parco urbano

Ragazze e ragazzi, bambini e bambine per un totale di 1200 partecipanti. È stata la marea gioiosa, festosa e colorata composta da studentesse e studenti di cinque istituti secondari di primo grado della città che ha invaso e animato ieri mattina il Parco urbano Franco Agosto. La bella e lodevole occasione è stata la 24esima edizione di ‘Corritalia’, la manifestazione podistica nazionale promossa da Aics e organizzata dal comitato provinciale Aics di Forlì-Cesena, che si svolge contemporaneamente in 40 città italiane. E anche quest’anno Corritalia, che vuole promuovere l’attività sportiva fra i giovani ma anche valorizzare il territorio ed i suoi beni ambientali e culturali, ha fatto centro ed è stata un successo: di movimento, di partecipazione con 1200 partecipanti e di affluenza, con tante persone che hanno invaso il parco urbano per stare vicino ai loro ragazzi e godersi la bella mattinata di sole.

I ragazzi e le ragazze si sono sfidate in gare podistiche non competitive suddivisi per classi, per poi terminare con la tradizionale camminata veloce collettiva tutti insieme anche con la partecipazione di insegnanti e genitori, il tutto in un clima di grande festa e condivisione. Poi, alla fine delle varie competizioni, sono stati consegnati premi e maglie celebrative ai primi tre classificati di ogni categoria, ma soprattutto buoni spesa per l’acquisto di materiale sportivo per un valore complessivo di 800 euro alle scuole che hanno coinvolto al Corritalia il maggior numero di partecipanti, fra alunni ed accompagnatori.

A prevalere è stato l’Istituto ‘Benedetto Croce’ con 488 partecipanti, seguito da ‘Caterina Sforza’ con 328, ‘Zangheri’ con 199 e ‘Orceoli’ e ‘La Nave’. A premiare i ragazzi, le ragazze e gli istituti scolastici sono stati Paola Casara, assessore alle politiche per l’educazione e l’istruzione del Comune, Loris Ceredi, presidente del Consiglio comunale, Catia Gambadori, presidente Aics Forlì-Cesena ed il presidente nazionale Aics, Bruno Molea.

Stefano Benzoni