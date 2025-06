Ail, fisioterapia a casa ed ematologi al telefono. Da domani le nuove attività

In occasione della Giornata Nazionale contro le leucemie, linfomi e mielomi, domani dalle 10 alle 12.30 nella sala conferenze dell’Ail (viale Roma 88), verranno presentati i nuovi servizi per i pazienti oncoematologici, ematologici e per i loro familiari, disponibili grazie al contributo delle Fondazioni Cassa dei Risparmi di Forlì, Cesena e della Fondazione Romagna Solidale. Oltre al supporto psicologico domiciliare, già avviato nel 2024, Ail fornirà anche attività di fisioterapia e riabilitazione fisica a casa per i quali ha stipulato convenzioni con Ospedali Privati di Forlì e il Centro Medicina e Fisioterapia di Cesena. L’intesa, inoltre, fornisce agevolazioni ai volontari e ai soci dell’organizzazione.

Tra i relatori dell’evento, la dottoressa Nives Lombini, che presenterà gli aggiornamenti sulla rete di assistenza domiciliare, Gerardo Musuraca dell’Irst di Meldola, che illustrerà i progressi nella lotta ai tumori del sangue e Claudio Cerchione, esporrà le ricadute che hanno queste patologie sulla qualità di vita dei pazienti. Al termine dei lavori verrà offerto un buffet. Per la giornata sarà attivo, dalle 8 alle 20, il numero verde di Ail nazionale 800.226524, dove 40 ematologi saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini e dei malati.