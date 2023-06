Ail, Minguzzi presidente Sede intitolata a Foggetti

Cambio della guardia ai vertici dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) di Forlì-Cesena. La nuova presidente è Marina Minguzzi, ex direttrice della farmacia ospedialiera dell’Irst - Irccs di Meldola, nominata lo scorso 26 giugno in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione. Già al timone delle farmacie dell’ospedale di Ravenna e Forlì, Minguzzi è stata a lungo impegnata nel campo della sicurezza dei farmaci oncologici e del personale preposto alla loro manipolazione, e anche dopo il pensionamento ha mantenuto un rapporto di collaborazione con l’Irst per lo sviluppo di progetti specifici. "Ho avuto un familiare e anche amici con una patologia oncoematologica e so cosa significa confrontarsi ‘da vicino’ con una malattia importante che richiede un approccio terapeutico impegnativo e complesso, per fortuna con sempre maggiori risultati positivi – le parole della nuova leader della sezione provinciale dell’Ail, che conta 150 volontari –: a questi pazienti, alle loro cure, ai loro bisogni e alla ripresa della vita normale deve continuare ad orientarsi l’attività che faremo insieme".

E proprio in tale prospettiva, Minguzzi individua gli ambiti da potenziare: "L’assistenza domiciliare e psicologica, l’attività scientifica e di ricerca, la comunicazione perché resti sempre alta la sensibilizzazione alla lotta alle malattie del sangue". Minguzzi succede a Redo Camporesi, che ha guidato l’Ail di Forlì-Cesena dalla morte del suo più longevo presidente, Gaetano Foggetti, il giornalista scomparso nel giugno dello scorso anno. E proprio a Gaetano, uomo buono e generoso, sempre pronto a donarsi agli altri, è stata recentemente intitolata la sede dell’Ail di viale Roma 88: una targa all’esterno della palazzina ne ricorda la figura e l’impegno profuso fino all’ultimo per la nobile causa. Il nuovo consiglio di amministrazione, nel quale figurano medici, giornalisti, dirigenti del terzo settore, è formato dalla stessa Minguzzi, dal presidente uscente Camporesi, dagli ematologi Luciano Guardigni e Claudio Cerchione (membro dell’equipe di Ematologia dell’Irst – Irccs di Meldola), quindi da Costante Amadori, Danilo Bandini, Patrizia Cupo, Paola Foggetti, Angela Rossi, Flavia Scardovi e Laila Tentoni.

Francesca Miccoli