Aism, una corsa in ricordo di Tony Golfarelli "per l’inclusione sociale"

Tony Golfarelli, venuto a mancare ad aprile dello scorso anno, torna nei cuori e nei pensieri dei forlimpopolesi, e non solo, con un evento sportivo dedicato a lui. ‘Corri con Aism nel nome di Tony Golfarelli’ si svolgerà il prossimo 27 aprile a Forlimpopoli, ed è organizzato dalla Uisp Comitato di Forlì-Cesena, con il patrocinio della Sezione Provinciale Aism, di cui Golfarelli è stato presidente, del Comitato Italiano Paralimpico e del Comune artusiano. Sono due i percorsi proposti: una camminata ludico motoria di circa 4 km e la corsa non competitiva di circa 10 km con partenza alle 9,30 e arrivo in piazza Garibaldi. L’intero ricavato verrà devoluto alla Sezione Provinciale Aism per finanziare l’acquisto di strumenti e ausili per persone con sclerosi multipla.

"Oltre alla finalità di beneficenza – spiegano gli organizzatori –, l’evento in programma ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso ‘uno sport per tutti’. Per permettere di uscire dall’ombra e dalla vergogna che tiene chiuse in casa molte persone con sclerosi multipla, per camminare, passo dopo passo, chi con ausili chi non, assieme ai concittadini con l’obiettivo comune di sensibilizzare la collettività sulle tematiche relative alla malattia, svolgere attività di prevenzione incidendo sugli stili di vita e divertire in un’attività ludico-motoria di comunità".

La quota di iscrizione è di 10 euro, da saldare direttamente in loco a partire dalle 8 in piazza oppure 7 euro in prevendita fino al 26 aprile sul sito donaconme.aism.it. Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara e la maglietta dell’evento fino a esaurimento disponibilità, e all’arrivo saranno presenti punti di ristoro.

Matteo Bondi