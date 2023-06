"Aiutare i negozi e sosta gratis per due anni"

Acquisti nei negozi locali per aiutare le attività commerciali e richiesta al Comune di sosta gratis per due anni. Queste le proposte di Confcommercio Forlì per sostenere le imprese del territorio. "Serve una campagna promozionale di rilievo che inviti i forlivesi a fare acquisti nelle attività commerciali cittadine – dice il direttore dell’associazione, Alberto Zattini –. Non solo. Anche per tutte le opere pubbliche e private si dovranno privilegiare le aziende del territorio. Questa forma di ’km 0 dell’acquisto’ includerebbe tutte le attività commerciali: abbigliamento, ristoranti, oggettistica e via dicendo. Ma includerebbe tutte le attività artigianali, industriali e cooperative che saranno impegnate nella fase di ricostruzione".

L’altra questione riguarda le spese per i parcheggi. "L’amministrazione comunale, per aiutare famiglie e imprese, ha deciso di sospendere il pagamento del parcheggio in tutti gli stalli delimitati dalle righe blu – prosegue Zattini – . Nel suo comunicato il municipio parla di provvedimento che ‘durerà fino a data da destinarsi’. La mia idea è di eliminare la sosta a pagamento per i prossimi due anni. Un territorio come il nostro, che ha subìto una batosta del genere, ha bisogno anche di questi ‘piccoli-grandi’ segnali di attenzione".