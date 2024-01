Aiuti a Wajir nel nome di Annalena. In campo diocesi, Regione e associazioni

A Forlì Annalena Tonelli è ancora viva non solo nelle istituzioni, associazioni, opere o luoghi a lei dedicati, ma soprattutto nelle persone che l’hanno conosciuta, che hanno goduto della sua amicizia e che continuano a leggere i suoi scritti. E con il progetto ‘Tra gli angeli di Wajir’ continuerà a vivere nelle sue opere iniziate nella città in cui per 17 anni iniziò a operare come missionaria laica in Kenya, prima di essere espulsa e trasferirsi nella vicina Somalia, dove fu uccisa nell’ospedale di Borama il 5 ottobre 2003.

Dalle celebrazioni del ventennale della morte, durante l’anno appena concluso, è nato il progetto ‘Tra gli angeli di Wajir’, presentato ieri in vescovado dai protagonisti dell’iniziativa che fanno parte del Coordinamento diocesano per Wajir, nato nel 2019 (in occasione del viaggio in Kenya per inaugurare la scuola intitolata a don Mino Flamigni). Sono coinvolti Centro missionario diocesano, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Cooperativa sociale Paolo Babini, associazione Paolo Babini, Fondazione Eremo Madonna del Faggio, VolontariA odv. "Questo gruppo – hanno spiegato ieri i referenti – ha la finalità di armonizzare e aumentare l’efficacia di ogni intervento a Wajir": centro di riabilitazione per disabili, la scuola per ragazzi sordi e la scuola elementare femminile, le iniziative per la tutela delle donne. E si vorrebbe anche promuovere nuove iniziative, in particolare il sostegno ai piccoli agricoltori e allevatori della zona. Wajir conta 90mila abitanti in città e 500mila nella Contea.

"Per la diocesi – come ha spiegato il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza – questi luoghi hanno un significato profondo, perché furono teatro delle opere di Annalena per 17 anni e ne plasmarono la spiritualità e l’azione missionaria, in particolare l’eremo da lei fondato, dove pregava ogni mattina, unica cristiana del Corno d’Africa".

Il progetto di 78.220 euro è sostenuto per il 30% dal Coordinamento per Wajir e per il 70% dalla Regione Emilia Romagna, che l’ha approvato. Il sindaco di Forlì, Gianluca Zattini, ha assicurato l’appoggio tecnico e la collaborazione del Comune "per quanto riguarda la parte burocratica nel sostenere le opere iniziate da Annalena Tonelli, una delle figure più belle della nostra città". Aggiunge Michele Lanzoni, segretario di ‘VolontariA’: "A Wajir i principali problemi della gente sono la sopravvivenza quotidiana nel deserto e il cambiamento climatico: dopo 4 anni di siccità assoluta, anche lì nel 2023 è arrivato un’alluvione. Infine, la promozione umana".

In collegamento video da Wajir, il coordinatore locale del progetto e referente per la diocesi forlivese, John Kimg’ori, e Abdi Billow della locale Ong Dawn, hanno confermato la situazione: "Il 67% della popolazione si trova in povertà estrema, il 77% è analfabeta, la città è senza fognature, altissima la migrazione dei popoli, la parrocchia distribuisce cibo a 330 famiglie in povertà". Aggiunge John, volontario nella parrocchia di Wajir: "Come ci hanno insegnato Annalena Tonelli e la sua amica suor Teresa Anna, che noi consideriamo sante, noi volontari siamo gli unici che andiamo nelle famiglie in difficoltà per continuare la loro testimonianza cristiana". In pratica il progetto stringe una nuova forma di collaborazione fra la diocesi romagnola, la parrocchia di Wajir (centro diurno per anziani e asilo parrocchiale) e la diocesi di Garissa. Tutti sono animati dalla volontà di costruire ponti verso il mondo musulmano e la popolazione somala di Wajir. Nel nome di Annalena Tonelli.