Aiuti ai giovani ricercatori. Lo Ior finanzia cinque progetti Irst

L’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) e l’Irst di Meldola collaborano a favore della ricerca contro il cancro in Romagna e hanno scelto i cinque ricercatori under 40 dell’Irst che riceveranno sovvenzioni da 80.000 euro ciascuno (per un totale di 400.000 euro) messi a disposizione dallo Ior. I cinque oncologi e biologi vincitori del bando ‘Inno’ per il biennio 2025/26 sono Fabrizio Citarella, Nicoletta Ranallo, Chiara Spadazzi, Silvia Vanni e Michele Zanoni. Su 23 proposte ricevute il Comitato tecnico Scientifico (guidato da Nicola Normanno, direttore scientifico dell’istituto intitolato a Dino Amadori) ha valutato il possibile impatto futuro sulla ricerca scientifica oncologica. Le cinque proposte selezionate sono state premiate sulla base di criteri come "innovatività, fattibilità, originalità e chiarezza".

"L’impegno di 400.000 euro è volto proprio a questo – spiega il direttore generale Ior Fabrizio Miserocchi –: non solo ad avere un impatto concreto a favore di chi soffre ma anche a far sentire a questi giovani professionisti che abbiano buone idee e la voglia di trasformarle in progettualità, che qui in Romagna avranno sempre lo Ior al proprio fianco per realizzarle". "Abbiamo deciso di dedicare il bando Inno ai ricercatori under 40 con l’intenzione di stimolare i più giovani a proporre e sviluppare le proprie idee e mettersi in gioco e vedere i frutti del proprio ingegno e del proprio impegno valorizzati a dovere – aggiunge il dottor Nicola Normanno, direttore scientifico Irst, ideatore dell’iniziativa –. Gli studi saranno valutati nuovamente al termine di questo biennio e, laddove i risultati confermeranno che siamo sulla strada giusta, verranno ulteriormente sostenuti con risorse economiche e professionali. In Italia i fondi a sostegno della ricerca indipendente non sono molti. I giovani ricercatori che vanno all’estero per cercare la valorizzazione e la realizzazione che non trovano qui da noi rappresentano una sconfitta per tutto il nostro movimento e l’Italia vede dissipato un patrimonio umano enorme".