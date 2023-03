Aiuti ai più giovani La Fondazione in campo: ecco bandi da 3,6 milioni

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha presentato l’elenco dei fondi che sono stati erogati per sopperire ai bisogni dei giovani verso l’aggregazione, la salute e lo sport. "Complessivamente la Fondazione è impegnata a erogare un totale di 3,6 milioni di euro per le varie attività presentate nei bandi – ha spiegato il vicepresidente Gianfranco Brunelli –, che sono rivolte a favorire lo sviluppo della creatività giovanile". "Il sostegno alla pratica sportiva come presidio educativo e aggregativo è di 296.700 euro e ne hanno beneficiato 31 associazioni di Forlì e del comprensorio – ha sottolineato Andrea Severi –. Il numero delle associazioni attualmente sta salendo, dopo la grave crisi avvenuta durante il Covid".

Un investimento complessivo di 1,4 milioni, in particolare, è stato assegnato ai ‘Territori di comunità’, ossia a cinque cooperative sociali, a quattro associazioni e a tre parrocchie, per offrire ai bambini e ragazzi , dai 6 ai 17 anni, "spazi e tempi, senso di appartenenza – ha detto Elena Annuiti, consigliera della fondazione e presidente della commissione che si occupa di Assistenza, salute e sport –: sono stimoli per la partecipazione e il protagonismo. Beneficiario è stato l’intero territorio di riferimento della Fondazione", ovvero i 15 comuni del Forlivese più Bagno di Romagna e Verghereto. Di notevole impegno è il progetto ‘Yepp’ (sigla che significa Youth Empowerment Partnership Programma, ovvero promogramma di collaborazione per il rafforzamento della gioventù) che attualmente ha coinvolto mille ragazzi, 20 dei quali impegnati attivamente per varie iniziative rivolte alla crescita dei giovani. "Tutto ciò che facciamo – ha aggiunto Cesare Pomarici, coordinatore del progetto forlivese – parte da noi e dai workshop che organizziamo. Siamo attivi e vogliamo presentare il nostro progetto il 26 marzo al Diagonal attraverso un concerto organizzato dagli stessi ragazzi".

Altri contributi sono stati elargiti all’Abbecedario fotografico (il laboratorio per le scuole all’interno del palazzo della Fondazione), a sostegno dei nidi d’infanzia e al progetto ‘Apri…pista’ per l’alfabetizzazione motoria degli alunni delle elementari. La Fondazione ha poi partecipato a progetti nazionali per contrastare la povertà educativa minorile e uno a favore della ‘repubblica digitale’ con l’obiettivo di offrire ai giovani le competenze informatiche, rivolte soprattutto alle donne e ai disoccupati.

Rosanna Ricci