Aiuti ai terremotati: "45 milioni per ripartire"

"Dopo un pronto stanziamento di 8 milioni di euro, il Governo Meloni non ha mai smesso di prestare attenzione alla situazione di Tredozio, Portico, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano, Castrocaro, Brisighella e degli altri comuni dell’appennino romagnolo colpiti dal terremoto del 18 settembre 2023". Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, commentando l’ordine del giorno approvato mercoledì scorso in Senato a firma dei senatori Marta Farolfi e Marco Lisei di Fratelli d’Italia.

Aggiunge Buonguerrieri: "Con quest’ordine del giorno proposto da Fratelli d’Italia e approvato dal Governo, si impegna l’esecutivo a valutare l’impiego di ulteriori risorse, quantificate in 45 milioni di euro, per la ricostruzione nei territori più duramente colpiti dal sisma, nonché la delega all’attuazione degli interventi al commissario straordinario per la ricostruzione post sisma, il senatore Guido Castelli" (nella foto in basso). Dal 3 gennaio 2023 Castelli, già consigliere e assessore regionale delle Marche, è commissario straordinario di Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016.

Conclude Buonguerrieri: "Siamo al lavoro per continuare a dare risposte ai territori colpiti. Le vallate del Tramazzo e del Montone possono contare sull’attenzione dell’esecutivo, borghi collinari che continueranno ad avere il sostegno per ripristinare non solo gli edifici, ma anche quella rete di servizi, dal commercio al sociale, che costituiscono un presidio fondamentale contro lo spopolamento delle aree interne. Un tema su cui Fratelli d’Italia è da sempre in prima linea".

Quinto Cappelli