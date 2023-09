Aiuti alla genitorialità: ecco il ’Gruppo cicogna’

È in partenza a Galeata il ‘Gruppo Cicogna’, un percorso di preparazione alla nascita rivolto a coppie in attesa e ai neo genitori organizzato da Polo unico famiglie e giovani dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli con Ausl Romagna e Centro per le famiglie della Romagna Forlivese. Il ’Gruppo cicogna’ si svolgerà nel mese di ottobre presso il Nido di Galeata (via Togliatti 14) e prevede 4 incontri gratuiti, per accompagnare i genitori dalla gravidanza alla nascita e supportare i neo genitori con bambini fino a 5 mesi.

A condurre ogni incontro sarà personale specializzato e formato: lunedì 2 e lunedì 9 ottobre (ore 10- 12) gli appuntamenti sono con una ostetrica del consultorio di Ausl Romagna; mercoledì 18 ottobre (ore 17-19) si incontrerà una pediatra di libera scelta; mercoledì 5 ottobre (17-19) è in programma un incontro con una pedagogista del Centro per le Famiglie esperta nell’ambito della neogenitorialità. Gli incontri sono gratuiti ma i posti sono limitati e, per motivi organizzativi, è necessario iscriversi entro il 26 settembre contattando lo Sportello Unico sportellounico@asp- sanvincenzodepaoli.it o 335 8726933 (anche Whatsapp). "Per la prima volta, i comuni dell’alta Valle del Bidente – commentano gli assessori ai servizi sociali di Civitella, Galeata e Santa Sofia - ospitano un corso di questo tipo che rappresenta una grossa opportunità per i neo e futuri genitori".

Oscar Bandini