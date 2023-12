Aiuti alla Protezione Civile. Pioggia di donazioni:: "Siamo uniti nel bisogno"

Sono giorni di belle notizie e gesti solidali per il Coordinamento Provinciale della Protezione civile di Forlì-Cesena, infatti sono da poco arrivate delle importanti donazioni. Innanzitutto, la raccolta fondi aperta durante l’emergenza ha permesso di arrivare a raccogliere 10mila euro, grazie ai numerosi cittadini e privati che hanno contribuito a fare la loro parte, attraverso versamenti al conto corrente del coordinamento.

Successivamente, il sindaco Gian Luca Zattini ha consegnato un assegno da 20mila euro. La somma servirà a sostenere l’acquisto di quattro attrezzature specifiche per lo svuotamento dell’acqua e del fango, dato che durante la passata emergenza non erano sufficienti quelle già possedute. La somma è stata donata dall’azienda Ceracarta della famiglia Bandini, non nuova a questi gesti mirati alle esigenze dei propri concittadini.

Un altro gesto importante per la Protezione Civile è stato fatto dai dipendenti di Electrolux e dall’azienda stessa. Unendo le forze, è stato possibile per loro raggiungere la somma di circa 62mila euro, che serviranno ad attivare e supportare progetti in favore della popolazione alluvionate.

Queste iniziative solidali testimoniano una grande riconoscenza nei confronti della protezione civile, che durante i turbolenti mesi in seguito all’alluvione che ha colpito la Romagna è intervenuta a supporto delle istituzioni, aiutando i cittadini forlivesi. In primis, evacuando le abitazioni colpite dall’esondazione ed eseguendo numerosi interventi nelle case, nelle aziende in canali attigui a zone residenziali di svuotamento dall’acqua. Ma l’aiuto del coordinamento ha riguardato anche la consegna di viveri di prima necessità e di medicinali, con una particolare attenzione rivolta alle persone più fragili e vulnerabili.

"Come Presidente di questo Coordinamento, non posso che essere compiaciuto per le donazioni giunte – ha detto Massimiliano Corzani –. Non sono stupito perché è un dato di fatto che noi come popolazione nel momento del bisogno ci uniamo, stringiamo i denti e andiamo avanti e qui in Romagna nello stringere i denti mostriamo un bel sorriso che ci rappresenta e ci contraddistingue da sempre come gente ospitale e accogliente. Un sentito grazie di cuore a tutti per la vostra generosità e per esserci sempre vicini".

Martina Rossi