Aiuti contro il caro-bollette. Hera, Caritas e Comune sostengono 1.500 famiglie

Quasi 1.500 famiglie forlivesi chiedono aiuto per pagare le bollette. Nel 2012 erano solo 90. Luce, gas, acqua: servizi essenziali che per molti sono diventati un lusso, o quasi. È il segnale più evidente di un disagio che cresce, ma anche della solidità di una rete di sostegno che in città funziona da tredici anni. Comune, Hera e Caritas lavorano per evitare che chi fatica ad arrivare a fine mese si ritrovi al buio o al freddo.

"Quest’azione congiunta – sottolinea Angelica Sansavini, assessora alle Politiche sociali – ha sostenuto moltissime famiglie seguite dai servizi sociali, in condizioni di evidente difficoltà economica, a volte temporanea. È un intervento di grande sollievo per chi vive situazioni di disagio, purtroppo sempre più diffuse. I numeri parlano chiaro e dimostrano quanto questo supporto sia necessario".

Finora il sistema ha permesso oltre 2.100 rateizzazioni agevolate, per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. "Il protocollo ha un effetto preventivo molto importante in termini di coesione sociale – aggiunge Pierluigi Rosetti, dirigente del servizio Welfare – perché permette di intervenire tempestivamente in situazioni di fragilità".

Sul piano pratico, il meccanismo è collaudato: Hera segnala i casi a rischio di distacco e i Servizi sociali valutano gli interventi. "Si avvia poi una moratoria di almeno 21 giorni – spiega Barbara Boldini, responsabile qualità commerciale e processi trasversali di Hera – in cui l’erogazione prosegue. L’obiettivo è prevenire il peggioramento della situazione debitoria attraverso una dilazione dei pagamenti da 6 a 9 rate senza interessi".

Forlì è stata la prima città a firmare il protocollo, che in seguito è stato esteso ad altri 140 Comuni del bacino. "Nel 2024 abbiamo erogato 475 contributi, per un totale di quasi 120mila euro – spiega Serena Della Torre, responsabile del Servizio sociale adulti –. Nel 2025, fino ad oggi, i contributi sono stati 387 per un valore complessivo di circa 82mila euro. La collaborazione con Caritas è costante: spesso chiediamo un resoconto delle situazioni di morosità e, quando è possibile, ci alterniamo nel saldo delle rate".

Dal 2023, a questo sistema s’è aggiunta una nuova convenzione dedicata al teleriscaldamento: "È un contributo riconosciuto su base volontaria – spiega Simone Rossi, responsabile della gestione commerciale del teleriscaldamento – destinato ai clienti domestici che si trovano in difficoltà economiche. Dalla sua introduzione è già stato erogato a 40 famiglie. Può essere richiesto da chi ha un Isee non superiore a 9.530 euro oppure fino a 20mila euro per i nuclei numerosi con almeno quattro figli. Per il 2025 il sostegno varia tra i 120 e i 140 euro annui. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre, mentre il riconoscimento del bonus è previsto entro aprile 2026".