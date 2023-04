Aiuti contro la povertà

l Lions Club Forlì Host e il Leo Club hanno donato 5.000 Euro alla Caritas: l’importo è stato consegnato dalla presidente Giulia Margotti al direttore Filippo Monari e sarà destinato per acquistare beni alimentari di prima necessità per l’Emporio della Solidarietà di via Lunga, che sostiene 530 famiglie del Forlivese.

La cifra è il risultato di due raccolte fondi: la prima in occasione della festa degli auguri natalizi, e la seconda durante la partecipata camminata di Babbo Natale dello scorso 26 dicembre.

"La crisi economica prima, poi la pandemia e le ricadute della guerra in Ucraina sulle bollette – ha detto la presidente Margotti – hanno fatto aumentare il numero delle persone che da sole non riescono a vivere decorosamente. Dunque, sostenere tutte quelle realtà che si fanno costantemente carico di questa emergenza sociale è per noi un impegno morale e materiale".