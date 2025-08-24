Aiuti da Forlimpopoli a Gaza grazie alla cena di fine luglio

Sul finire di luglio l’associazione di Protezione Civile di Forlimpopoli ha organizzato una manifestazione di solidarietà a favore di Gaza: una cena preparata dagli esperti cuochi del sodalizio artusiano il cui ricavato sarebbe stato donato ad alcune organizzazioni e associazioni impegnate a portare aiuti concreti alla popolazione sfinita dalla guerra.

Un evento, questo, che ha riscosso un grande successo, tanto da attirare oltre 300 ospiti per un incasso totale di 3.440 euro. La manifestazione era stata organizzata insieme ad Amnesty International Gruppo di Forlì e alla Comunità Palestinese della Romagna.

"Vogliamo ringraziare le tante persone che hanno voluto partecipare – affermano gli organizzatori – e le aziende che hanno donato gratuitamente tutti i prodotti che abbiamo utilizzato per la realizzazione della cena. Il ricavato è stato suddiviso tra le associazioni Palihope, impegnata a portare acqua potabile nei territori martoriati dalla guerra, Assocpacepalestina, che parallelamente porta alimenti, Save the Children e Associazione Femminile Palestinese".

Nei giorni scorsi sono arrivati i primi video che testimoniano l’arrivo a destinazione degli aiuti provenienti dalla città artusiana grazie al grande cuore della Protezione Civile.

Matteo Bondi