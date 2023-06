Aiuti da tutta Italia Friuli, Parma e Genova sono scese in campo Le Marche si sdebitano

Nonostante la Protezione Civile nazionale stia per lasciare Forlì, non cessano gli aiuti esterni a favore delle zone colpite dall’alluvione. Sono in tutto undici, tra tecnici, funzionari amministrativi e agenti della polizia locale gli operatori giunti in questi giorni da Genova per supportare l’amministrazione in varie mansioni e interventi collegati alla ripartenza. Quattro invece quelli provenienti da Parma, tutti facenti parte del corpo di Polizia Locale e due quelli ‘in prestito’ dal Friuli Venezia Giulia. "Un contingente preziosissimo", così lo definisce il sindaco Gian Luca Zattini, che nei giorni scorsi ha ricevuto in municipio gli uomini e le donne dei Comuni di Genova e Parma e quelli del Friuli Venezia Giulia. "Le capacità amministrative, tecniche e di gestione dell’emergenza di queste persone si stanno dimostrando determinanti – prosegue il sindaco –. Siamo ancora in una fase di grande fragilità, in cui c’è bisogno dell’aiuto di tutti, tanto più di quello di funzionari e agenti delle forze dell’ordine. Ringrazio lo sforzo e il sacrificio di tutti coloro che si sono messi a disposizione della macchina comunale sia negli sportelli di assistenza al cittadino, che sul territorio con interventi mirati nelle aree alluvionate e a sostegno delle comunità più fragili colpite dal maltempo".

È un gesto di mutua solidarietà, invece, quello dimostrato ieri dai sindaci di Caldarola e Monte Cavallo, arrivate ieri al palasport dei Romiti per portare un gesto di sincera solidarietà a uno dei quartieri maggiormente colpiti dal disastro. Nel 2016 la comunità dei Romiti si mobilitò proprio per aiutare quelle località marchigiane colpite dal terremoto, organizzando raccolte e spedizioni e quei gesti di allora non sono stati dimenticati, anzi: è ora giunto il momento di ricambiarli.

I sindaci, che nel corso della giornata hanno voluto vedere di persona i danni lasciati dalla violenta esondazione del Montone, hanno portato in dono al quartiere anche del materiale scolastico in regalo che verrà distribuito agli istituti locali in vista della ripartenza delle lezioni in settembre. "Per noi la loro visita è carica di significato – commenta il rappresentante di quartiere Stefano Valmori –. Le loro comunità sono state devastate da un disastro sette anni fa e oggi purtroppo è toccato a noi, ed è bello vedere da parte loro questa solidarietà e toccare con mano il profondo affetto che continua a legarci".

Un ulteriore aiuto esterno proviene direttamente dal governo, in particolare da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. La proposta, discussa e approvata dal Consiglio dei ministri riunitosi pochi giorni fa, riguarda l’emissione di un francobollo con un sovrapprezzo per aiutare le zone alluvionate. L’aggiunta rispetto al prezzo facciale sarà pari a 3.75 euro e il beneficiario sarà il Dipartimento per la protezione civile, che destinerà il ricavato ai comuni colpiti. I francobolli resteranno in commercio fino al 31 dicembre 2024, data in cui cesserà la loro validità.