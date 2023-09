Aiuti dal progetto ‘Anita Fidelis’. Delegazione dagli Usa a Dovadola

Una delegazione proveniente da New York, in rappresentanza delle Istituzioni americane che aderiscono al progetto internazionale ‘Anita Fidelis’, ha visitato nei giorni scorsi vari paesi della Romagna alluvionata, per iniziare una campagna di raccolta fondi negli Usa, dopo essersi resi conto della grave situazione fra zone devastate dall’acqua e frane. La delegazione, guidata da Lisa Serafini, presidente dell’Anita Fidelis Project in North America, nonché ‘trusty secretary’ e consigliere del Museo Garibaldi-Meucci di NewYork, e dal consigliere dell’Associazione Order of Sons and Daugh-ters of Italy (Osdia), Eric Scott Harrington, ha incontrato il vicesindaco di Dovadola, Massimo Falciani, alla presenza degli autori del progetto Andrea Antonioli e Alessandro Ricci.

Commenta il vicesindaco Falciani: "Ringrazio la delegazione statunitense e la presidente Serafini, a nome del Comune di Dovadola, che ospitò l’eroe dei due mondi Garibaldi, e di altri Comuni del Forlivese che fanno parte del progetto Anita Fidelis colpiti dall’alluvione di maggio, fra cui Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano e Castrocaro Terme e Terra del Sole, per la campagna di solidarietà finalizzata a una raccolta fondi che l’associazione Osdia ha inaugurato con questa visita in Romagna, in collaborazione con il progetto Anita Fidelis di Andrea Antonioli, a cui il Comune di Dovadola ha aderito fin dal 2017".

L’Osdia è un’istituzione diffusa in tutto il Nord America, con centinaia di filiali sparse per il continente, con milioni di iscritti di origine italiana e attiva in vari settori nell’ambito della cultura e del sociale, e presieduta da Biagio Isgrò. Al termine della visita, commenta la presidente Serafini: "Siamo onorati di essere stati ospiti dei Comuni romagnoli devastati dalla recente alluvione e, in particolare delle autorità del Comune di Dovadola, che ringrazio per l’ospitalità a nome delle istituzioni statunitensi che rappresento. Sono rimasta colpita dal clima di grande ottimismo e di cordialità, che ruota attorno a questo grande movimento socio-culturale che è il progetto Anita Fidelis, capace di diffondersi nel mondo unendo continenti lontanissimi e di portare solidarietà e aiuto anche a Comuni in difficoltà, come quelli romagnoli alluvionati e colpiti da frane".

Questa campagna di aiuti del progetto Anita Fidelis è stato inaugurato nel 2022 a New York, al Museo Garibaldi-Meucci, alla presenza della stessa presidente Serafini, del console di New York, l’ex presidente Osdia, con le autorità e istituzioni statunitensi, italiane e brasiliane, alla presenza degli autori Andrea Antonioli e Giampaolo Grilli, seguiti da un nutrito staff, fra cui anche Alessandro e Maria Gabriella Buscaglione Ravizza Garibaldi, discendenti diretti di Menotti Garibaldi, primogenito di Giuseppe e Anita Garibaldi.

Conclude il vicesindaco di Dovadola: "Ora aspettiamo fiduciosi gli aiuti da questi amici americani di origini italiane".