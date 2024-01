Aiuti dalla Cpie in memoria di Loris Pasi

Loris Pasi, venuto a mancare nel 2019, continua a vivere ancora oggi in tutte le persone diabetiche della Romagna. Anche quest’anno grazie all’importante contributo della Cpie, l’azienda di famiglia portata avanti dal figlio Cristian, è stato possibile sostenere le attività di Diabete Romagna. "Siamo estremamente grati alla famiglia Pasi – spiega Pierre Cignani, presidente dell’associazione –. Il loro sostegno costante ci permetterà nel concreto di finanziare i nostri progetti a favore di adulti e bambini con diabete; ma non solo, ci dà ogni volta la forza di trovare sempre nuove strade e modi più efficaci per realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno".

La diagnosi di questa patologia ha diverse implicazioni perché pone la persona di fronte a timori relativi alla propria salute nel breve e nel lungo termine. L’insulina è un farmaco salvavita: si stima che una persona con diabete debba prendere circa 300 scelte al giorno in più. Loris conosceva sulla sua pelle queste preoccupazioni: "L’importante donazione e la vicinanza della famiglia Pasi ci ricorda ogni volta quanto grande sia il potere di chi sa trasformare la sofferenza in vita e in amore per gli altri". Grazie ai volontari e al personale qualificato dell’associazione chi convive con il diabete può trovare gli strumenti per trasformare i limiti della malattia in occasione per guardare il mondo da una prospettiva diversa.