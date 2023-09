Aiuti per i campi, lite tra Legacoop e Fratelli d’Italia

Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, e Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, rilanciano il grido d’allarme: "A cento giorni dal disastro non c’è ancora certezza su procedure e risorse per i ristori – dichiarano i due presidenti –. Sono tantissimi gli agricoltori, gli imprenditori, i commercianti e gli artigiani della Romagna che si sentono abbandonati dalle istituzioni nazionali. Ci sono migliaia di ettari di campi che devono essere bonificati in tempi brevi, per tornare a essere coltivabili. Le spese straordinarie per salvare la fertilità dei terreni vengono vissute, giustamente, come l’ennesimo affronto. Ora che sarebbe il loro turno di ricevere il sacrosanto aiuto da parte dello Stato, devono subire da più di cento giorni l’onta di non avere certezze sulle risorse che saranno disponibili per la ripresa".

Dichiarazioni che vengono bollate da Luca Bartolini, coordinatore di Fratelli d’Italia nel Forlivese come "allarmismi ingiustificati. Il Governo sta mantenendo le promesse. Dovrebbero ben conoscere i tempi tecnici e della burocrazia e se fossero intellettualmente onesti dovrebbero riconoscere come il Governo Meloni, almeno per quanto di sua competenza, li abbia in realtà già accorciati. In passato, come per le alluvioni del 2019, i rimborsi sono arrivati in misura parziale solo dopo tre anni e mezzo dal disastro, ma non abbiamo sentito nemmeno fiatare Legacoop. D’altronde il commissario per quell’emergenza era Bonaccini e anche per il sisma non è che cittadini e imprese abbiano visto i soldi dopo tre mesi dal disastro. Ora, però, si pretendono miliardi di euro subito".