Aiuti per l’alluvione a Modigliana Accolta la delegazione di Cavezzo

Una delegazione di volontari di Cavezzo (Modena), costituita dalle associazioni Auser, Anpi, Bocciofila, Cara Bassa continua, Pro loco, Società operaia mutuo soccorso, Tutti in pista e dalla Parrocchia, è stata ricevuta in municipio a Modigliana dal sindaco Jader Dardi, dalla vice Alice Lancioli, da don Marco Corradini e i presidenti locali della Protezione civile Franco Albonetti, della Pro loco Roberto Amaretti, dell’Auser Marinella Laghi e numerosi volontari. "Gli amici di Cavezzo – racconta Dardi – oltre ad avere portato nelle settimane scorse aiuti alimentari, hanno già versato 7.500 euro raccolti nelle loro iniziative in favore del nostro Comune, profondamente colpito dalle frane". Copia dell’assegno gli è stata consegnata da Maurizio Rovatti, presidente Auser di Cavezzo. La visita ha permesso agli ospiti emiliani di avere un quadro completo a tre mesi dall’alluvione, grazie alla lunga relazione del sindaco che ha ringraziato per la generosità dimostrata rassicurando i cavezzesi che la loro solidarietà servirà a sistemare lo ‘Stradello del Casone’ che collega l’omonimo quartiere con gli impianti sportivi, le scuole e la fermata delle corriere. Parte delle donazioni sono state indirizzate alla ricostruzione dello stradello perché la spesa di 70mila euro si raggiungerà, mentre per altri interventi le cifre non sono abbordabili: "Per la strada comunale della Costa occorrono 7 milioni". Il contatto tra la Pro loco di Modigliana e quello di Cavezzo è stato possibile grazie al modiglianese Matteo Flamigni, capo tecnico del pilota di moto Gp Marco Bezzecchi (team Ducati).

Giancarlo Aulizio