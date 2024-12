Aiuti per sport, cultura e turismo

Il Comune di Bertinoro ha emesso l’avviso pubblico per contributi destinati a iniziative nei settori culturale, turistico e sportivo. L’invito è rivolto ad associazioni, fondazioni, cooperative, società sportive e altri enti. Per le attività e le manifestazioni di interesse artistico, culturale e ricreativo, è disponibile un fondo di 20.400 euro. Per la promozione e la diffusione dello sport, il budget disponibile ammonta a 19.000 euro. Il contributo richiesto non può essere superiore al 40% della spesa totale effettuata e non può essere concesso a iniziative che portano un vantaggio economico all’associazione ovvero che sono realizzate per raccogliere fondi per sé o per altre associazioni. L’avviso, il regolamento e il modulo di domanda sono accessibili sulla homepage del sito www.comune.bertinoro.fc.it. Le domande per l’ottenimento dei contributi devono essere presentate entro il 31 dicembre e inviate via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it o a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Bertinoro.