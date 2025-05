Aiuti politici?. No, dalla storia e dalla geografia

Enac, cioè il Governo, caldeggia un’alleanza tra il Marconi e il Ridolfi perché vuole aiutare Forlì, siccome è amministrata dal centrodestra: così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha interpretato le parole del presidente di Enac Pierluigi Di Palma. Prima di sposare interpretazioni complottistiche, occorrerebbe valutare se ce ne sono altre più ragionevoli e razionali. Per esempio: se Bologna avesse bisogno di un secondo scalo – molti dicono di sì, tranne i diretti interessati del Marconi... –, il Ridolfi disterebbe circa 80 chilometri, il Fellini 120. Questa è geografia, non politica. Del resto, il Marconi ha controllato il Ridolfi fino agli inizi degli anni Duemila. E questa è storia, non politica.

A proposito: quando ciò accadeva, c’erano maggioranze di sinistra ovunque, dalla Regione a Rimini passando proprio per Forlì. E ancora: non sappiamo cosa pensi il sindaco di Bologna Matteo Lepore di un patto col Ridolfi, ma la scorsa estate ha detto forte e chiaro che il Marconi così non va. De Pascale auspica che il Ridolfi viva perché può contribuire alla crescita del numero di passeggeri complessivi. È anche questa una "sospetta filiera politica"?

Rimini non è più un’appendice di Forlì da così tanto tempo che non ha nemmeno senso parlarne (Zattini poteva evitarlo) ed è legittimo che rivendichi di "camminare con le proprie gambe". Ma questo riguarda anche i forlivesi: privi di agganci istituzionali ‘di peso’ in maniera colpevole ma comunque imbarazzante (fino a pochi mesi fa, erano 25 anni senza assessori regionali), ha costruito con idee e risorse cittadine il percorso della cultura, col San Domenico e molto altro. E anche il Ridolfi è stato riaperto dai privati (zero soldi pubblici), che sono in difficoltà – è vero – ma resistono pur con ostacoli burocratici, Covid, rincari, guerre.

La storia, anche locale, è piena di situazioni in cui dire ‘sì’ a una proposta non favorevole ai propri interessi ha prodotto vantaggi per tutti e si è rivelata in un secondo momento conveniente. L’idea di Enac potrebbe essere una di quelle. Perché non discuterne apertamente?

Marco Bilancioni