Aiuti, qualcosa si muove Auto da rottamare, la Regione dice sì al rimborso del bollo

L’idea era partita dal consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli che aveva richiesto di rimborsare la tassa automobilistica ai cittadini che hanno dovuto rottamare (o lo faranno entro il 31 agosto) la loro auto alluvionata per acquistarne una nuova. La proposta ha messo tutto d’accordo: l’assemblea legislativa ha infatti votato all’unanimità l’ordine del giorno collegato alla manovra di assestamento presentato da Pompignoli con le firme delle consigliere romagnole del Pd, Lia Montalti (che è cesenate) e Manuela Rontini e della consigliera di FdI Marta Evangelisti, in cui si impegna la giunta regionale "a valutare la possibilità di rimborsare ai proprietari delle auto alluvionate quanto già versato in materia di bollo auto per l’anno 2023".

Le modalità e i termini per chiedere il rimborso verranno chiariti in una successiva delibera di giunta che Pompignoli auspica possa arrivare "già nelle prossime settimane". Intanto, "questa è una piccola vittoria per le comunità alluvionate. Si è già detto che oltre alla tragedia umana e abitativa, l’alluvione ci ha lasciato in eredità il dramma delle auto intrappolate nel fango e nell’acqua, per le quali molti cittadini avevano già pagato il bollo. Quella di restituire quanto già versato in termini di tassa automobilistica a chi ha subìto un danno alla propria auto e successivamente ha dovuto comprarne un’altra, è una decisione di grande maturità politica, che i partiti hanno saputo assumere in piena sintonia". E ringrazia l’assessore al bilancio Paolo Calvano.

Così Lia Montalti (Pd), insieme a Manuela Rontini, ha motivato la sua adesione: "Tanti, per motivi familiari o di lavoro, si sono autonomamente adoperati per acquistare un’automobile sostitutiva, ancor prima di sapere se ci sarebbero stati eventuali contributi a disposizione, versando dunque un ulteriore bollo alla Regione. Per questo motivo ci è sembrato importante chiedere di rimborsare il bollo già pagato ai proprietari delle auto alluvionate e demolite. Siamo consapevoli delle ingenti spese che le famiglie e le imprese stanno sostenendo per il ripristino di case ed attività".

Il provvedimento è inserito nell’assestamento di bilancio 2023, la manovra proposta dalla giunta regionale che prevede 125 milioni di euro di investimenti in sanità, scuola, cura del territorio, servizi sociali, trasporto pubblico locale e cultura. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha sottolineato l’impegno per la ricostruzione in Romagna: "Gli eventi di questi ultimi giorni non fanno che accrescere la conta dei danni. Non siamo soddisfatti perché dal governo non è arrivato ancora un centesimo alle imprese e alle famiglie. Se il generale Figliuolo sarà d’accordo per dare un primo aiuto alle famiglie, a chi lavora, si potrebbero stanziare risorse per l’acquisto dell’auto a chi l’ha persa nell’alluvione".

L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha destinato una parte rilevante del proprio assestamento di bilancio a sostegno delle popolazioni alluvionate: parliamo di un milione di euro in totale. "L’assemblea legislativa ha deciso di rispondere in maniera concreta", ha dichiarato la presidente del consiglio regionale Emma Petitti.