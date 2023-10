Aiuti sanitari a Mogadiscio: "Così onoriamo Annalena"

Forlì in aiuto alla popolazione somala. È stata inaugurata lunedì una nuova sala operatoria all’ospedale Giacomo de Martino di Mogadiscio. Il progetto è arrivato a termine grazie a una raccolta coordinata dal Comune di Forlì e dal Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo che ha permesso l’acquisto di tutto il materiale sanitario necessario per l’allestimento della sala operatoria e la consegna dei farmaci per un valore di circa 35mila euro. "Il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo – spiega Davide Rosetti, presidente – ha partecipato anche perché in Somalia ha operato la missionaria forlivese Annalena Tonelli. Realizzare un progetto così importante proprio a Mogadiscio è per noi un altro modo significativo per ricordare Annalena a vent’anni dalla morte". Per la buona riuscita dell’operazione è stato fondamentale il contributo anche del comparto militare. La spedizione è stata possibile grazie all’Esercito Italiano operativo nella zona con un contingente in servizio nella missione European Union Training Mission. La ricostruzione della sala si è resa necessaria dopo un’esplosione che a marzo causò gravi danni, soprattutto a donne e a bambini, e con la conseguente interruzione delle attività chirurgiche". In loco, è presente da luglio anche la prima compagnia del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile della caserma forlivese; altri 10mila euro sono stati stanziati dal Comando Operativo di Vertice Interforze diretto dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

L’ospedale di Mogadiscio è stato realizzato negli anni ’30 ed è oggi l’unico nosocomio pubblico della capitale che opera gratuitamente per tutta la popolazione somala; oltre alle attività quotidiane è da sempre in prima linea negli eventi drammatici che coinvolgono il Paese come il grave attentato avvenuto un anno fa e rivendicato dai miliziani jihadisti di Al-Shabaab. La cerimonia si è svolta alla presenza del generale Fulvio Poli, di Roberto Faccani rappresentante dell’Istituto Italiano di Ricerca, Studi, Informazione e Difesa, delle varie realtà forlivesi impegnate nel progetto e del signor Omar Abdirahim, vicedirettore dell’ospedale che da giovane ha conosciuto Annalena. Da Forlì, online, hanno seguito l’evento il vescovo Livio Corazza, l’onorevole di Forza Italia Rosaria Tassinari, l’assessora al welfare Barbara Rossi e Renata Biondi del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo.

Valentina Paiano