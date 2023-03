"Aiutiamoli a sognare il futuro"

Irene D’Elia, psicologa e psicoanalista che vive e lavora a Cesenatico, ha da poco dato alle stampe un libro da lei curato che raccoglie testi di professionisti del mondo della salute mentale, ma anche testimonianze di studenti e docenti. Il titolo è ‘Generazione dad. Scuole, politica e psicoanalisi’ e affronta il tema della didattica a distanza "senza demonizzarla – precisa D’Elia –, ma cogliendone gli effetti sui giovani che si sono trovati a rinunciare alla dimensione corporea, una dimensione che ora sono costretti a recuperare non senza difficoltà, scoprendo sulla loro pelle la difficoltà del riadattamento. Non solo: proprio nel momento in cui avrebbero avuto un grande bisogno di vivere esperienze con coetanei e figure esterne al proprio nucleo, si sono trovati a vivere una re-inglobazione forzata nel sistema famiglia. Oggi ho occasione di incontrare nel mio studio ragazzi che hanno del tutto abbandonato la scuola e vivono la maggior parte della loro vita confinati in casa. Per non parlare poi dell’aumento dei casi di aggressività e autolesionismo".

Cosa fare, allora, per aiutare i giovani? "Se ne hanno bisogno è giusto affiancarli ad un professionista, cercando sempre di evitare l’utilizzo di psicofarmaci se non strettamente necessari. Soprattutto, però, è importante restituire loro un futuro che, tra pandemia, guerra e crisi climatica, faticano a vedere: senza sogni non c’è futuro e sta anche a noi aiutare i ragazzi a tornare a sognare".