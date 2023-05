Aiuto-cuoco per pulizia e preparazione della cucina

Un’osteria di Bertinoro cerca un aiuto cuoco o un’aiuto cuoca, preferibilmente con esperienza. La risorsa si occuperà della preparazione degli alimenti, della pulizia della cucina e degli ambienti di lavoro e dei lavapiatti. È gradito il possesso della licenza media e di un mezzo di trasporto proprio. Si offre un contratto a tempo determinato che prevede un orario part time di 36 ore settimanali.

Per potersi candidare è necessario essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te. Per candidarsi si dovrà cliccare sul pulsante "invia candidatura", e successivamente seguire le istruzioni riportate. La domanda deve essere inviata entro il 22 maggio.