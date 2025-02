Al ‘Buon Vivere in un libro’. Falcinelli con la storia del volto

Proseguono gli incontri della rassegna ‘Buon Vivere in un libro’, curata dal Festival del Buon Vivere e condotta dal giornalista Corrado Ravaioli. Oggi alle 19 al Diagonal Loft Club (viale Salinatore 101) presentazione di ‘Visus – Storie del volto dall’antichità al selfie’ (Einaudi) con l’autore Riccardo Falcinelli (nella foto), uno dei più importanti graphic designer italiani.

"Cosa c’è di più facile del volto? Tutti ne abbiamo uno, e abbiamo a che fare con quello degli altri. Eppure, di tutte le cose che ci capita di guardare, il volto rimane la più enigmatica", osserva lo scrittore. Dopo ‘Cromorama’ e ‘Figure’, l’autore propone un nuovo viaggio nel modo in cui percepiamo e costruiamo le immagini. L’opera esplora il modo in cui il volto è stato raffigurato e interpretato nel corso della storia: le oltre 600 immagini a colori accompagnano il lettore in un’analisi approfondita sul tema. Da Alessandro Magno a Rita Hayworth, dall’icona di Cristo alle immagini pubblicitarie più celebri, il volume di Falcinelli si muove tra storia, semiotica, neuroscienze, moda e comunicazione visiva.

La pubblicazione di un selfie su Instagram non è poi così diversa dalle scelte fatte da artisti e comunicatori nel passato: il tentativo di rendere un volto più eroico, autorevole o carico di significato è un’esigenza universale. Pittori rinascimentali, come i maestri della ritrattistica, inserivano elementi simbolici accanto ai soggetti per esaltarne il prestigio. Anche oggi, ogni immagine di un volto veicola un messaggio culturale, determinando la percezione che gli altri hanno di noi.

v. p.