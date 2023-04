Al Campus torna il corso di italiano per interpreti

Al Campus di Forlì dell’Alma Mater si raccolgono le iscrizioni al corso di italiano C per interpreti di conferenza, organizzato assieme a Serinar, che si svolgerà dal 15 al 20 maggio. Il corso ha lo scopo di rafforzare le competenze linguistiche in italiano di interpreti di conferenza professionisti che desiderino aggiungere l’italiano alle loro lingue di lavoro. La formazione si rivolge infatti esclusivamente a interpreti di conferenza già formati, che padroneggino le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva e con un livello minimo di italiano B2. Il corso viene riproposto dopo uno stop forzato causato dalla pandemia. Alla prima edizione, nel 2019, furono 17 i partecipanti, di cui 10 funzionari del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, mentre i rimanenti erano liberi professionisti. Le lingue di provenienza dei corsisti che il dipartitimento può supportare sono il bosniaco, il croato, il serbo, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il polacco, il portoghese e il russo (informazioni: [email protected]; iscrizioni online: https:serinarpayments.itcorso-di-italiano-2023).