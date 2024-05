Al centro del continente ‘European Youth Event’, in città per tre giorni iniziative e 4.000 giovani

Lo European Youth Event, annuale manifestazione organizzata dal Parlamento Europeo di Strasburgo, sbarca per la prima volta in Italia, ospitato da Forlì, con tre giorni di eventi e workshop dal 17 al 19 maggio. L’Eye è un iniziativa dedicata ai giovani dai 16 ai 30 anni – ne sono attesi circa 4.000 –, volta a promuovere temi di rilevanza internazionale attraverso scambio di opinioni, idee e progetti tra i partecipanti e gli esperti presenti, in vista delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024. Per questa sesta edizione, oltre a Forlì le città scelte sono state Vilnius (Lituania), Brežice (Slovenia)e Berlino (Germania).

Questa settimana ricorre anche l’anniversario della tragica alluvione che ha colpito il territorio romagnolo nel maggio 2023. L’Eye sarà quindi la perfetta occasione per celebrare la rinascita della città. Alla cerimonia di apertura, prevista per domani alle 17.30 in piazza Saffi, saranno presenti anche i rappresentanti della Regione e dei Comuni colpiti dall’alluvione. Rievocazioni e celebrazioni sono state affidate ai giovani artisti del gruppo B-Ped, che proporranno uno spettacolo di danza sul riarrangiamento di ’Anidride Solforosa’ di Lucio Dalla. Saranno presenti anche gli sbandieratori del premiato Niballo Palio di Faenza, altra città duramente colpita dall’alluvione, che daranno avvio alla cerimonia con il loro tradizionale spettacolo che ha conquistato fama internazionale. Dopo l’intervento dei rappresentanti dell’Università di Bologna e delle istituzioni europee, la conclusione sarà affidata all’Orchestra Santa Balera, già rinomata per aver portato il liscio romagnolo sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Co-organizzato dall’Alma Mater Studiorum e dal Punto Europa di Forlì, l’Eye sarà caratterizzato da incontri, laboratori e dibattiti. Parteciperanno ospiti di rilevanza nazionale e internazionale, come l’astronauta Luca Parmitano, l’attore Vinicio Marchioni, il poliedrico divulgatore Federico Benuzzi e diversi giornalisti. Gli eventi proseguiranno domani e il 19 al Teaching Hub del Campus universitario, fino alla cerimonia di chiusura domenica alle 17.30.

Sergio Tomaselli