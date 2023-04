Al Centro sociale ’Primavera’ eventi e corsi per anziani

Il Centro sociale di Ca’Ossi, gestito dall’associazione ’Primavera’ Aps di via Angeloni, è moderno, ampio, accogliente, dotato di spazi destinati alle molteplici iniziative sociali e culturali organizzate dai circa 28 volontari che vi lavorano gratuitamente per favorire un invecchiamento attivo dei circa 800 soci aderenti. Un riconoscimento importante è giunto in questi giorni da parte dell’associazione Gallas Group di viale Veneto che opera nell’ambito di ’badanti e colf referenziate per un sostegno qualificato’ che ha donato al centro ’Primavera’ mille euro quale contributo per il ruolo svolto nei confronti degli anziani del territorio di riferimento, conoscenza divulgata dalle opinioni delle persone che lo frequentano. Riteniamo che questa circostanza debba essere evidenziata perché porta l’attenzione sul valore e la rilevanza collettiva e pubblica del lavoro spontaneo, gratuito ed altruistico con cui i volontari del Centro contribuiscono al progresso della società riconoscendo il valore della solidarietà.

Il centro è aperto tutti i giorni compreso i festivi. Uno dei servizi gratuiti più recenti e di forte richiesta, istituito in collaborazione coi dottori Germano Pestelli (specialista in Riabilitazione) e Arturo Lattuneddu (specialista in Chirurgia e Proctologia), è il servizio di consulenza e ascolto medico, rivolto alle persone con maggiore difficoltà sia economica sia di accesso ai servizi sanitari. Le attività culturali (mostre realizzate in collaborazione con le scuole e la fumettoteca, letture, corsi di inglese e di pc, biblioteca, gruppo corale e concerti), quelle di intrattenimento (carte, bar, ballo, bocce, gite sociali, pranzi sociali, eventi vari), e quelle per la salute (ginnastica dolce, coltivazione orti urbani, conferenze, infermeria per controllo glicemia e pressione, podologo) sono offerte a tutti i soci e famigliari con tesseramento di 10 euro all’anno. Per informazioni: 333.4274190 e 0543.63169, e-mail [email protected] Sito: primav900.wixsite.comprimavera

Il consiglio direttivo Centro sociale ’Primavera’