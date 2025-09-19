Vincere
19 set 2025
QUINTO CAPPELLI
Al Ciclope le turbolenze in 3D: "Svolta per studiare aerei e meteo"

Il laboratorio di Predappio, gestito dall'Università di Bologna, collabora con società arabe e tedesche. Il prof Talamelli: "Ci confermiamo una struttura di livello mondiale. Qui le sfide più ambiziose".

Il gruppo di scienziati al lavoro sul 'long pipe', la vecchia galleria del vento

Il gruppo di scienziati al lavoro sul ‘long pipe’, la vecchia galleria del vento

"Per la prima volta al mondo sarà possibile osservare la turbolenza in tre dimensioni e ad altissimo dettaglio, grazie a una campagna di misura che si sta svolgendo al laboratorio Ciclope dell’Università di Bologna, a Predappio, nelle ex Gallerie Caproni". A rivelarlo è stato proprio l’ateneo. ‘Ciclope’ significa Center for International Cooperation in Long Pipe Experiments.

Dalla galleria del vento è partita una campagna che coinvolge Agenzie spaziali arabe e tedesche, insieme all’università di Melbourne (Australia) e all’Illinois Institute of Technology, per ottenere la prima mappa tridimensionale della turbolenza: significherebbe avere dati fondamentali per l’aeronautica, la meteorologia e l’astrofisica. "La turbolenza, quel moto caotico che caratterizza gran parte dei flussi d’aria e d’acqua, è tra i fenomeni fisici più complessi e difficili da prevedere che da sempre ha affascinato gli studiosi, a partire da Leonardo da Vinci – spiega l’università –. Studiare la turbolenza non è solo una sfida scientifica, ma anche una necessità: migliorare l’efficienza di aerei, treni e veicoli, prevedere con maggiore precisione i fenomeni atmosferici e climatici, o addirittura comprendere i processi che portano alla formazione delle galassie". E oggi – spiega Gabriele Bellani, professore di Aerodinamica e coordinatore scientifico del progetto – facciamo un passo avanti fondamentale. È una sfida difficilissima, perché la velocità del flusso varia repentinamente nel tempo e nello spazio e ci sono migliaia di vortici tridimensionali che interagiscono tra di loro. Per questo servono strumenti che sono in grado di rispondere molto velocemente e accuratamente a queste variazioni".

La complessa ricerca è resa possibile dal ‘long pipe’ del Ciclope, una speciale galleria del vento unica al mondo che ‘ingrandisce’ la turbolenza. I dati raccolti dal 2015 e soprattutto nell’ultimo periodo da luglio a oggi, saranno messi a disposizione della comunità scientifica internazionale e costituiranno un dataset di riferimento per una vasta gamma di applicazioni.

"Ciclope è una realtà unica che ha saputo attrarre nel tempo i migliori gruppi di ricerca da tutto il mondo – sottolinea Alessandro Talamelli, professore di Aerodinamica e ideatore del laboratorio –. Il nostro obiettivo è continuare a offrire un’infrastruttura di livello mondiale, dove si possano affrontare le sfide più ambiziose nella ricerca sulla turbolenza". E sottolinea il ruolo di dottorandi e ricercatori dell’Alma Mater: "Siamo luogo di formazione e crescita per giovani scienziati, fra cui Lorenzo Lazzarini".

