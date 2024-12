Al cinema arriva il film romagnolo ’Tornando a est’

La scena finale del film – ma stiamo attenti a non fare spoiler – è girata all’interno del Cineflash di Forlimpopoli ed è proprio qui che domani sera alle 21 si terrà la presentazione in anteprima del film ‘Tornando a Est’, sequel del premiatissimo ‘Est – Dittatura last minute’: entrambi sono film made in Romagna, prodotti da Maurizio Paganelli (anche socio dello stesso Cineflash) e Andrea Riceputi per ‘Stradedellest Produzioni’ di Cesena, con la regia di Antonio Pisu.

Il film rimarrà poi in sala fino al 24 dicembre, prima dell’uscita ufficiale che è in calendario per il 13 febbraio: qualche giorno di anteprima che consentirà alla pellicola di prendere parte al David di Donatello e al Nastro d’Argento. Sul grande schermo tornano i protagonisti di ‘Est – Dittatura last minute’: Rice (Lodo Guenzi), Pago (Matteo Gatta) e Bibi (Jacopo Costantini), impegnati in nuove avventure a cavallo tra storia vera e immaginazione. Tutte le vicissitudini dell’improbabile terzetto, infatti, sono ispirate da quelle vissute in prima persona dai produttori del film, già raccontate anche in un libro scritto da Paganelli: "Anche se è difficile crederlo, la maggior parte – assicura Paganelli – ci sono realmente accadute".

Il film è stato girato prevalentemente a Sofia in Bulgaria che è lo sfondo dell’avventura del nuovo capitolo di quella che sta cominciando a prendere le forme di una vera e propria saga. Ci troviamo nel 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino: "In quel periodo – spiega Paganelli – c’era voglia di rompere davvero i confini, per questo si intraprendevano fitte corrispondenze tra i paesi dell’Est e l’Italia".

È quello che fanno anche Pago, Rice e Bibi che conoscono la bulgara Yulya: una conoscenza solo epistolare, fino al giorno in cui decidono di mettersi in viaggio per incontrarla finalmente dal vivo. Una volta varcato il confine, però, ecco che cominciano i guai e da scanzonato ‘on the road’ il film prende la china della spy story, tra equivoci, servizi segreti e innumerevoli colpi di scena. Nel cast anche Cesare Bocci e Zachary Baharov, noto per aver preso parte anche alla fortunata serie tv ‘Il trono di spade’.

"Il nostro ’Tornando a Est’ – conclude Paganelli – è un film indipendente nato qui nella nostra Romagna che, però, ha l’ambizione di voler girare il mondo". L’inizio di un avventuroso viaggio, insomma, che comincia proprio da qui.

Sofia Nardi