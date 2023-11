Al cinema Rex ’Il Grande. Lebowski’

Al Cinema Rex allestito nella sala ’Alberto Rognoni’ del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ di Cesenatico, domani sera alle 21 si terrà il primo appuntamento della rassegna ’Il Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione’, organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna. In occasione del 25esimo anniversario dall’uscita in sala, sarà proiettato ’Il Grande Lebowski’ dei fratelli Cohen, in lingua originale e restaurato in 4k. Biglietti d’ingresso 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60).