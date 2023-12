Al circolo La Rimbomba in scena ’E poi arrivi tu’

Questa sera al Circolo La Rimbomba di Bertinoro (Via Mainardi, 14) alle 21.45 va in scena lo spettacolo ’E poi arrivi tu’ del Gruppo TeatrOrtica ’Gli Slan di Sandra’, con Claudia Lotti, Gianluca Tomidei e Fabrizio Monti. Dana è un’attrice che si presenta a un provino per uno spot pubblicitario, con la speranza non solo di aver successo ma anche di incontrare ’Lui’, l’amore e bastano poche parole scambiate col produttore Leo Topini perché si renda conto di averlo incontrato. Si potrà cenare alle 20 prima dello spettacolo, è necessaria la prenotazione. Info: 333.1296915.