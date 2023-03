Al Club Ottantadue le estati degli anni 60 con i Brillanti Sparsi

I ‘Brillanti sparsi’, band formata da Nicola Pizzinelli, Renzo de Pascalis e Andrea Torre, si esibiranno stasera alle 22.05, al Club Ottantadue di Forlì (corso Garibaldi), con lo spettacolo ‘Brillanti Sparsi On The Beach’ in cui verranno presentate le canzoni italiane che durarono ‘Una Sola Estate’, quelle dei favolosi anni Sessanta. La Band interpreterà note canzoni come ‘Ho scritto t’amo sulla sabbia’, ‘Stessa spiaggia stesso mare’, ‘Il ballo di Simone’, ‘Lisa dagli occhi blu’, ‘Cha Cha Cha della Segretaria’, ‘Parole’ e tante altre.

Lo spettacolo potrà contare sulla presenza di Michele Minisci, che racconterà ciò che accadeva a livello musicale, sociale e culturale negli anni delle singole canzoni, ossia dal 1960 al 1969. "L’idea di questo spettacolo – racconta Minisci – mi è venuta leggendo il bellissimo libro del critico musicale Alberto Tonti ‘Ballarono una sola estate’, con la suggestiva prefazione di Gianni Mura, che così presentava il volume: "Una memoria necessaria per riandare a un’Italia in cui se ti piaceva una canzone dovevi comprare il disco". Ingresso libero (info 3661512799). r. r.