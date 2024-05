Al comunale ‘Anime nel fango’: il docufilm sull’alluvione

A un anno dall’alluvione, Predappio non dimentica e oggi alle 21 nel teatro comunale di via Marconi 15, verrà proiettato il docufilm ‘Anime nel fango’, un racconto di quei tragici giorni che evidenzia la solidarietà e la volontà di rimboccarsi le maniche dimostrate dai protagonisti. L’opera è una trasposizione per il grande schermo dell’omonimo libro di Luca Giacomoni che segue le vicende di 26 persone coinvolte negli eventi di maggio dello scorso anno, quando anche Predappio fu duramente colpita in particolare da frane che coinvolsero alcune abitazioni e specialmente le strade comunali, isolando diverse zone e attività. Libro e film sono già stati presentati alla Camera dei Deputati a Roma e ai Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino. A Predappio, la proiezione, patrocinata dal Comune, prevede l’ingresso a offerta libera ed il ricavato sarà devoluto agli alluvionati.

q.c.