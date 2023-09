Al Comune rimborsi da 4 milioni

Il commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione, il generale Francesco Figliuolo, lo aveva anticipato e promesso: i soldi per i lavori di somma urgenza ci sono e vengono stanziati non appena arriva la documentazione necessaria. La giunta Zattini ha approvato la prima tranche di verbali per un importo pari a oltre 4 milioni (4.237.357,18 euro), ora rimborsati: "Questi soldi serviranno per pagare le ditte intervenute subito dopo la catastrofe del 16 maggio – spiega l’assessore Vittorio Cicognani –. Stiamo parlando di interventi caratterizzati dal requisito di somma urgenza finalizzati a sanare situazioni di pubblica e privata incolumità, nonché opere di supporto e servizi di assistenza alla colonna mobile della Protezione Civile. Nella maggior parte dei casi si tratta della mobilitazione di mezzi autospurgo per la pulizia di fogne e canali, escavatori, ruspe e autocarri per la rimozione del fango. Ma ci sono anche interventi di ripristino dei parcheggi e del parco urbano". Due sottolineature su lavori importanti per l’importo e l’impatto: tra i rimborsi c’è il rifacimento della fognatura in via Nervesa, collassata durante l’alluvione, nonché il ripristino del canale di Ravaldino".

ma. bo.