Al Comune rimborsi da 5,7 milioni Zattini: "Risorse fondamentali per fogne, parchi e strade"

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’alluvione, verserà 5,7 milioni di euro al Comune di Forlì per i lavori di somma urgenza eseguiti dopo il disastro del 16 maggio. Il sindaco Gian Luca Zattini ha parlato di "una prima copertura molto importante". È questo l’esito dell’incontro di ieri mattina in Regione (Figliuolo ha incontrato i sindaci dei capoluoghi e il governatore Stefano Bonaccini, prima di muoversi in direzione di Dovadola). Il Comune di Forlì, con una nota, parla di "soddisfazione" ed elenca la tipologia di interventi finanziati: "Ripristino del sistema fognario, pulizia e messa in sicurezza delle aree verdi, riapertura strade e parcheggi, rimozione acqua e fango dalle aree pubbliche. Altri sono ancora in corso".

Nella giornata di mercoledì si era diffuso un elenco di opere pubbliche di cui arriverà il rimborso (ormai è questione solo di qualche giorno). E anche in Municipio stanno studiando quelle carte – si tratta di un centinaio di pagine – per capire cosa effettivamente sia stato ‘coperto’ finanziariamente e cosa ancora no. Ad ogni modo, ieri Figliuolo ha ribadito che rimborserà tutti i cantieri con caratteristiche di urgenza e ha sottolineato di avere già i soldi (versati dal Governo) sul conto corrente e di essere pronto a girarli a chi ne ha bisogno.

Nello specifico, il Comune ha dichiarato di aver speso circa 10 milioni per somma urgenza: la prima tranche è oltre la metà del totale ma non è tutta. Nessuna preoccupazione: "Possiamo continuare a lavorare con il meccanismo di anticipo delle somme urgenze", spiega Zattini. Tradotto: il Comune ha la liquidità per pagare le ditte e lo farà, i soldi arriveranno in un secondo momento. In molti casi già la promessa dell’incaricato del Governo crea un clima di fiducia nel rapporto tra enti locali e imprese. Figliuolo sta versando in questi giorni 289 milioni su 412 totali: i restanti 123 saranno destinati al 2024. "Stiamo contando per capire la situazione nel dettaglio – fanno sapere fonti della giunta –. Comunque, sono stati finanziati anche interventi che ci toccano da vicino come quelli delle case popolari di Acer nei quartieri alluvionati". Si fa notare che alcuni cantieri sono in corso e la documentazione che prova la somma urgenza potrebbe ancora non essere arrivata al commissario. Ma non c’è preoccupazione né sulle somme né sui tempi.

Nelle parole che Zattini ha affidato alla sua nota stampa non ci sono timori su questi aspetti: "È una prima copertura per la messa in sicurezza del nostro territorio. Un atto fondamentale per gli enti locali, che ci restituisce un quadro chiaro e puntuale delle risorse già stanziate e messe in campo dal Governo sul versante della ricostruzione pubblica". Resta però traccia della preoccupazione che tanti gli hanno manifestato, spesso col tono della polemica: "Buona parte delle ferite sono state sanate ma resta il nodo dei privati e delle imprese", è la precisazione del sindaco. Che tuttavia aggiunge: "Su questo il generale Figliuolo è stato molto chiaro e rassicurante".

Il sindaco spiega perché: "La struttura commissariale è già al lavoro per la definizione delle due ordinanze che dovranno definire nella maniera più semplice possibile i criteri per l’erogazione dei ristori". Per poi concludere: "Di questo lo ringraziamo di cuore perché le famiglie attendono con ansia delle risposte concrete. Ancora una volta, i tempi saranno decisivi. È importante individuare procedure di rimborso chiare e snelle, che vadano incontro alle esigenze degli alluvionati". Zattini ribadisce poi che "nella ricostruzione conterà il lavoro di squadra e Figliuolo può contare sul Comune di Forlì".

