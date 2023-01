Al Diego Fabbri i mille volti di Brachetti: l’attore trasformista conquista con il suo show

Arturo Brachetti (in foto), l’attore trasformista più celebre al mondo, sarà in scena questa seraalle ore 21 al teatro Diego Fabbri, con un evento fuori abbonamento che ha già registrato il tutto esaurito. Saranno 90 minuti di insostituibile divertimento per tutti, a partire dalle famiglie. Nello spettacolo, dal titolo ‘Solo- The Legend of quick-change’ di cui Brachetti è autore, verranno presentati dall’attore 60 nuovi personaggi con un ritmo incalzante e che parleranno della sua storia artistica ambientata in un mix fra scenografie tradizionali e videomapping.

Brachetti conduce gli spettatori all’interno della sua casa dentro la quale non c’è limite alla fantasia, dove tutto si mescola e perfino le scale si scendono per salire. Un ambiente segreto dove ogni stanza avrà una sua storia, dove realtà e finzione si mescolano in un mondo fatto di magia in cui è bello immergersi lasciando a casa la razionalità.

Sul palco, un travestimento dopo l’altro, compariranno grandi autori di musica pop, personaggi di telefilm e poi favole : uno spettacolo dove tutto è possibile fra reale e surreale proposto da uno degli artisti più geniali ed amati al mondo.

L’evento è già sold out, ma per informazioni si può fare riferimento al numero 0543 26355 o al sito web www.accademiaperduta.it

r. r.