Al Diego Fabbri spettacolo gratuito sulla Shoah

Questa mattina dalle 11 alle 13 è possibile assistere gratuitamente allo spettacolo teatrale dal titolo ‘Lei conosce Arpad Weisz?’ che si terrà al teatro Diego Fabbri di Forlì di corso Diaz. Lo spettacolo è proposto per ricordare la Shoah in occasione del Giorno della memoria, proposto da Romagna Iniziative in collaborazione con l’Istituto per la storia della Resistenza ed età contemporanea, con il patrocinio del Comune. Prenotazioni scrivendo alla mail istorecofo@gmail.com, tel. 0543.28999 o 340.3206245.