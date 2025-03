Al Dragoni l’opera di Maltoni

L’opera di teatro musica ‘P’ri Mont dla Dugarì’ promossa da Cosascuola music Academy sarà rappresentata domani alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola. Il poema in dialetto forlivese è scritto da Paolo Maltoni (uno tra i più importanti poeti dialettali, recentemente scomparso) e musicato dal gruppo ‘Al Caravèl’. "L’opera nasce dalla consapevolezza che il dialetto, lingua ricca di bellezza – precisano i curatori – rischia di perdersi e di non essere più parlato da nessuno. Quest’esigenza culturale di riscoperta ha ispirato l’urgenza di trasporre in musica l’opera, a cura dei figli Francesco ed Alessandro Maltoni". La parte musicale è infatti di Alessandro (voce e chitarra) e Francesco Maltoni (voce, cori e narrazione), Giovanni Grapeggia (voce, chitarra e armonica), Simona Bonavita (voce, percussioni e cori), Michela Carloni e Antonio Boattini (cori e percussioni).

Biglietti: 10 euro. Prenotazioni: 347.4669855.