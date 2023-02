Al ‘Dragoni’ un lupo e 7 capretti

Prosegue al Dragoni di Meldola la rassegna ‘A teatro in famiglia’. Domani alle 21 è in calendario lo spettacolo rivolto ai bambini da 3 a 7 anni ‘Il lupo e 7 capretti’ di e con Danilo Conti e Antonella Piroli, co-produzione Accademia PerdutaRomagna Teatri e Teatro Il Parioli. La trama vede un lupo che, come natura comanda, desidera divorare sette capretti e l’occasione gli si presenta quando mamma capra li lascia soli per andare a fare spesa. Riesce così a divorare sei dei sette capretti: il settimo, rifugiatosi dentro la pentola, informa la mamma; questa cerca il lupo e lo trova nel sonno per avere mangiato troppo in fretta le sue prede che, dentro l’enorme panciona, sono ancora vive. Mamma capra allora estrae la prole e mette nella pancia del lupo enormi pietre. L’attore in scena agisce e interagisce con tanti elementi, manipolandoli, giocandoci, dando vita a pupazzi, alle immagini, agli oggetti.

Per la rassegna è attiva l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, in collaborazione coi ristoratori della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, John Ashfield, Luisin 2.0, La Meridiana e Trattoria Resiliente); cena e spettacolo con soli 12 euro (0543.26355). Biglietti: 5 euro. Prevendite a Forlì, biglietteria del Teatro Fabbri (10-13 e 16-18). Domani la biglietteria del Dragoni aprirà alle 20. Online: Vivaticket (info 0543.26355).

o. b.