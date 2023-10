Al ‘Dragoni’ una stagione per tutti i gusti

Attivo come sempre, il Teatro Dragoni di Meldola ha presentato la ricca stagione di spettacoli organizzati da Accademia Perduta Romagna Teatri in collaborazione con l’amministrazione comunale di Meldola. Unico teatro storico del comprensorio forlivese, il Dragoni presenta spettacoli che abbracciano la prosa classica e quella contemporanea, il teatro per ragazzi e famiglie, il teatro per le scuole e quello dialettale.

La stagione di prosa sarà aperta il 30 novembre (ore 21) da Paolo Cevoli con ‘Andavo ai 100 all’ora’, un titolo che ricorda una canzone di Gianni Morandi. Cevoli racconterà ai suoi due nipotini com’era la sua vita quando lui era bambino, quindi niente internet, la tv era in bianco e nero, per non parlare poi dei telefoni con rotella.

Lo spettacolo successivo (10 gennaio) sarà ‘La Signora Omicidi’ con Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri. La storia si svolgerà fra intrighi divertenti i cui personaggi sono un’anziana affittacamere e un musicista, in realtà capobanda di alcuni malviventi. Seguirà, il 25 febbraio, il testo di Ionesco ‘La Lezione’ interpretato da Nando Paone, Daniela Giovanetti e Valeria Almerigi; ambientato dopo la Seconda Guerra Mondiale in esso viene rappresentata l’irrazionalità della condizione umana e il continuo senso di angoscia.

Poi il 6 marzo sarà la volta di ‘Le Preziose Ridicole’ di Molière con Benedicta Boccoli, Lorenza Mario e Stefano Artissunch, fra comicità, amore e musica.’ Il giocatore’ di Goldoni sarà in scena il 19 marzo con Roberto Valerio che interpreterà un uomo appassionato del gioco e che perde tutto: soldi, amicizie, amore. A chiudere il cartellone, l’11 aprile, sarà ‘Bloccati dalla neve’ con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere , persone diverse che si trovano a convivere.

Per la stagione ‘A Teatro in Famiglia’ sono previsti cinque spettacoli: ‘Gli aiutanti di Babbo Natale’ (9 dicembre), ‘La Bella e la Bestia’ (20 gennaio), ‘Chi ha paura di Denti di Ferro?’ (24 febbraio), ‘Bella, bellissima!’ (9 marzo) di Nadia Milani, ‘Il seme magico’ (23 Marzo) . Per la stagione ‘A Teatro in Famiglia’ è prevista, come gli anni scorsi, la possibilità di cenare in un ristorante della città ed assistere allo spettacolo con soli 12 euro. Questa collaborazione fra ristoranti e teatro è una proposta unica nel suo genere e attuata felicemente nel territorio solo dal teatro Dragoni di Meldola.

Non mancherà poi, come offerta culturale, il teatro scuola con 5 appuntamenti di mattina per gli studenti di scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. E, infine, sono in programma due appuntamenti col teatro dialettale: la Cumpagnì dla Zercia’ presenterà il 13 gennaio ‘Ridar da murì’ e la cumpagnì dla Parochia ‘Do…ov’ (17 febbraio) . Rinnovo degli abbonamenti dal 4 al 10 novembre; nuovi abbonamenti dall’11 al 17 novembre (info 0543.26355).