Al Fabbri arriva ’Mine vaganti’ di Ozpetek

Continuano gli spettacoli di prosa al Teatro Diego Fabbri di Forlì. Oggi e domani (ore 21) e domenica (ore 16) sarà in scena ‘Mine vaganti’, scritto e diretto da Ferzan Ozpetek e interpretato da Francesco Pannofino, Loredana Cannata, Erik Tonelli, Carmine Recano, Roberta Astuti, Gianna Coletti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Jacopo Sorbini, Sergio Toscano. Lo spettacolo, di cui è autore e regista Ozpetek, ha già vinto come capolavoro cinematografico due David di Donatello, 5 Nastri d’Argento, 4 Globi d’Oro, oltre al Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York e al Ciak d’Oro come miglior film.

Il testo teatrale è il medesimo di quello della pellicola, pur con le necessarie aggiunte e sottrazioni, eliminando alcune scene e inventandone altre, come ad esempio l’ambientazione che dal Salento si è spostata in una cittadina come Gragnano dove il coming out, ossia l’omosessualità dichiarata è considerata uno scandalo. Alla base della vicenda c’è la famiglia Cantone, proprietaria di un pastificio che il padre vuol lasciare in eredità ai due figli. Ma la situazione precipita quando i due figli dichiarano la loro omosessualità e il padre, saputa la verità, si muove fra dramma e ironia. Non mancano poi anche due amici gay con interpretazioni caricaturali ed esilaranti. Il tutto fra movimenti di tende e luci oltre alla presenza di sgargianti costumi.

Uno spettacolo in cui lo spettatore interagisce con gli attori che spesso scendono a recitare in platea, infatti "la piazza/pubblico è il cuore pulsante che scandisce i battiti della pièceZ, scrive Ferzan Ozpetek.

Gli artisti, come consuetudine, incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro domani alle 18. L’Incontro, condotto e moderato da Pietro Caruso, è a ingresso gratuito. Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 38/1) ore 10-13 e 16-18. Prenotazioni telefoniche: 0543:26355. Biglietti online su Vivaticket. Info: www.accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci