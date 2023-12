Al Fabbri c’è ’Zio Vanja’, il capolavoro di Čechov

Zio Vanja, il noto capolavoro di Anton Cechov, sarà in scena oggi e domani alle ore 21 e domenica alle 16 al teatro Diego Fabbri di Forlì. Prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria in co-produzione con il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, lo spettacolo è interpretato da un importante cast: Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Mario Pirrello, Massimiliano Speziani, Tino Rossi e Giuliana Vigogna con la straordinaria regia di Leonardo Lidi.

Scritta nel 1890, la commedia narra la storia di zio Vanja che ha l’incarico di amministrare la tenuta del professor Serebrjakov nella quale vive con la propria madre e con Sonja, figlia del professore. Tutti conducono una vita impegnata nel lavoro con affetti che sono coltivati in modo silenzioso fino a quando il professore arriva in campagna con la sua seconda moglie, Elena. Nascono, a questo punto, frustrazioni per la vanità del marito e per i corteggiamenti di Vanja e del dottor Atrov, a cui si aggiungono riflessioni sulla vita e sulle trasformazioni sociali. Poi Elena e il professore torneranno alla vita cittadina e gli altri torneranno al silenzioso e rassegnato lavoro quotidiano.

Domani, alle 18, gli interpreti dello spettacolo incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro. L’incontro, condotto e moderato dal giornalista e scrittore Pietro Caruso, è gratuito.

Biglietti: 29 euro (platea file 1-17); 27 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 381) dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Prenotazioni telefoniche: 0543.26355. Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it

Rosanna Ricci